Esporte Rivais em busca de afirmação no Rio Em momentos distintos e com mudanças nas escalações, Botafogo e Flamengo fazem clássico no Engenhão, a partir das 17 horas

Ainda sem ter feito grandes atuações na atual temporada, Flamengo e Botafogo vão fazer o primeiro clássico do Campeonato Carioca, neste sábado (25), a partir das 17 horas, no Engenhão. Se a Taça Guanabara não tem a importância que já teve no estadual do Rio, a vitória na partida pode servir para trazer tranquilidade. O Flamengo vive a expectativa criada pelas co...