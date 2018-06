Esporte Rivais do Brasil se enfrentam e ressaltam grupo equilibrado

Adversárias do Brasil no Grupo F, Costa Rica e Sérvia se enfrentam neste domingo (17), às 9 horas (de Brasília), em Samara. As duas seleções veem a partida com importância devido ao equilíbrio do grupo na busca por vagas. Bryan Ruíz é o craque do time costarriquenho. O experiente meia admitiu que a seleção brasileira tem ligeiro favoritismo no grupo, mas disse que ...