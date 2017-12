Rivais ainda buscam alternativa para cumprir lei

A partir de 2019 os clubes que disputam a Série B serão obrigados a ter time feminino de futebol. A regra, estipulada no Regulamento de Licença de Clubes, foi criada pela CBF e já começa a valer para as equipes que disputam a Série A em 2018.De acordo com o diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista, o time rubro-negro ainda não iniciou planejamento con...