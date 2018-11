Esporte Rioverdense aposta em ex-goleador do rival local

Na outra semifinal, a Rioverdense recebe o Morrinhos, no Estádio Mozart Veloso do Carmo, neste domingo (25), às 17 horas. Para tentar avançar mais uma fase, a equipe do Sudoeste goiano apostará no atacante Saulo, que fez quatro gols no Goianão, pelo Rio Verde, e outros 4 na Série D, pelo Iporá. Já a equipe de Morrinhos coloca suas fichas na coletividade e, também, ...