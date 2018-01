Rio Verde tenta manter ponta

Em lados opostos na classificação, Rio Verde e Itumbiara se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Mozart Veloso do Carmo, pela 3ª rodada do Goianão. O Verdão do Sudoeste é o líder do Grupo A, com 4 pontos, enquanto o Gigante da Fronteira é o lanterna do Grupo B, com 1 ponto. O clima do jogo esquentou antes de a bola rolar. No Rio Verde, o treinador J...