Rio Verde pode ter problemas para liberar Mozart Veloso do Carmo

A 18 dias do início de sua preparação para o Goianão 2018, o Rio Verde, assim como na edição deste ano da competição, enfrenta problemas com o Mozart Veloso do Carmo. O estádio não está com os laudos necessários atualizados e corre risco de ser interditado novamente, como ocorreu no início de 2017.O Rio Verde aguarda que as melhorias necessárias para obter os laudos s...