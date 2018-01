Rio Verde irá enfrentar Aparecidense pela 2ª rodada com os portões fechados

A Federação Goiana divulgou nessa quarta-feira (17) que a partida entre Rio Verde e Aparecidense, válida pela 2ª rodada do Goianão 2018, que está marcada para o estádio Mozart Veloso do Carmo, no próximo domingo (21), às 17 horas, será com portões fechados ao público.

O Rio Verde foi punido com a perda de um mando de campo, após uma confusão no ano passado, no duelo contra o Atlético. O time entrou com recurso e irá jogar em seu estádio, já que tinha a possibilidade de atuar em Itumbiara, no estádio JK.