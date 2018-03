Rio Verde fica apenas no empate com a Anapolina e está próximo de ser rebaixado

No estádio Mozart Veloso do Carmo, o Rio Verde recebeu a Anapolina, precisando vencer para não ser rebaixado para a Divisão de Acesso. Os donos da casa até saíram na frente, mas acabaram tomando a virada, mas no final, a partida terminou empatada em 2 a 2. Pirão e Saulo marcaram para o Verdão do Sudoeste, Anderson (contra) e Robson fizeram para a Anapolina.

O primeiro tempo começou movimentado, mas foi apenas aos 29 minutos, que o Rio Verde abriu o placar, após cobrança de escanteio, Lucas Cassiano desviou e Pirão completou para o fundo das redes. Na segunda etapa a Anapolina voltou melhor e aos 10 minutos, após cruzamento, Anderson tentou tirar e mandou contra o próprio patrimônio. Dois minutos depois, Marquinhos cruzou e Robson mandou de chapa para o fundo das redes, virando a partida. Mas aos 32 minutos, Saulo empatou de pênalti.

Com o empate, o Rio Verde está praticamente rebaixado, já que o time, que folga na próxima rodada, tem apenas um jogo e possui 7 pontos, precisa tirar uma diferença de 9 gols. A Anapolina chega aos 19 pontos e entra no grupo de acesso para a semifinal, na vaga do Grêmio Anápolis. Na próxima rodada, a Rubra encara o Atlético, no Jonas Duarte.