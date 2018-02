Rio Verde e Anápolis lutam por recuperação

Rio Verde e Anápolis vão se enfrentar querendo deixar para trás a má fase. O Verdão do Sudoeste, em crise, vem de uma goleada sofrida para a Aparecidense (5 a 0) e, o Galo, ainda não venceu no Goianão. O duelo ocorre neste sábado às 17 horas, no Estádio Mozart Veloso do Carmo, em Rio Verde. A última derrota no Estadual provocou muitas mudanças no Rio Verde, que contr...