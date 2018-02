Rio Verde contrata Júnior Pezão para o comando técnico

O Rio Verde anunciou neste domingo seu técnico para a sequência do Campeonato Goiano. Após o pedido de demissão de Jorge Luiz, na semana passada, o clube contratou o experiente Júnior Pezão, de 56 anos. O treinador inicia o trabalho no Verdão do Sudoeste nesta segunda-feira.

A equipe ocupa a 4ª colocação do Grupo A com 4 pontos e pode cair para a zona de rebaixamento com o complemento da rodada, nesta segunda-feira - caso o Itumbiara não perca por três ou mais gols de diferença para a Anapolina e o Anápolis vença o Iporá.

No sábado, sob o comando interino de Marcos Esteves, o Rio Verde sofreu a maior goleada da competição - 5 a 0 frente a Aparecidense. O trabalho de Júnior Pezão será o de levantar o moral dos jogadores. O treinador acumula passagens por Santa Helena, Aparecidense, Aparecida, Novo Horizonte, Iporá e, no ano passado, dirigiu o Bom Jesus, na 3ª Divisão do Goiano - chegou à semifinal.

A estreia ne Pezão ocorrerá no sábado diante do Anápolis, em jogo válido pela 7ª rodada do Estadual, no Estádio Mozart Veloso do Carmo.