Rio Verde contrata atacante Jean, ex-Flamengo e Vasco

Para o seu segundo ano consecutivo na elite do futebol estadual, o Rio Verde confirmou a contratação do atacante veterano Jean, de 35 anos, ex-Flamengo, Vasco e Fluminense. Por último, o jogador disputou a Série B1 do Campeonato Carioca, pelo São Gonçalo, no qual marcou 5 gols em 17 jogos na 2ª Divisão carioca.

O jogador é o quarto reforço contratado pelo Rio Verde, que também acertou com o goleiro Johnathan, campeão da Divisão de Acesso com o Jaraguá (sofreu apenas um gol na competição), o volante Madson e os atacantes Lucas Cassiano e Saulo.

O Rio Verde fará a apresentação do elenco no dia 26 de dezembro e inicia a preparação para o Estadual no dia seguinte. A equipe ainda busca um treinador para a equipe e espera fechar o nome do comandante até a próxima semana. No ano passado, o clube alviverde teve Edson Porto e Régis Amarante como treinadores na campanha na elite.

O Rio Verde subiu para a 1ª Divisão em 2016, ano em que foi campeão da Divisão de Acesso. Na temporada seguinte, lutou contra o rebaixamento e terminou o Goianão em 4º lugar do Grupo B, com uma campanha em que acumulou 35,7% de aproveitamento - em 14 jogos, foram 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas.