Esporte Rio tem partida das crises escancaradas Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo (9), às 16 horas, no Maracanã

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo (9), às 16 horas, no Maracanã, com crises escancaradas dentro e fora de campo. Como se já não bastasse a posição incômoda de cada um na tabela do Campeonato Brasileiro, a situação financeira delicada dos clubes também tem virado notícia nos últimos dias.Após o empate sem gols contra o Vitória, na quinta-feira, o pres...