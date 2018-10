Esporte Rio Open homenageará Maria Esther Bueno em torneio que valerá uma vaga no ATP 500 Tenista é considerada a maior atleta brasileira no esporte, tendo sido declarada campeã mundial em 1959, 1960, 1964 e 1966

A organização do Rio Open anunciou oficialmente nesta terça-feira (30) que lançará um torneio, batizado com o nome de Maria Esther Bueno Cup, que ocorrerá entre os dias 22 e 25 de novembro, na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo, e valerá ao seu campeão um convite para jogar a edição de 2019 do ATP 500 realizado na capital fluminense. A competição do próxim...