Esporte Rio Open confirma presença de Bruno Soares e Jamie Murray para edição 2019 Competição, a maior do tênis na América do Sul, será disputada em fevereiro

Maior torneio da América do Sul, o Rio Open voltará a contar com o brasileiro Bruno Soares em 2019. O duplista confirmou presença ao lado do parceiro, o escocês Jamie Murray, para a competição que será realizada entre os dias 18 e 24 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Será a sexta participação de Soares no torneio de nível ATP 500. Nas ci...