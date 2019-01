Esporte Richarlison marca, mas Everton perde para o Millwall e cai na Copa da Inglaterra

Richarlison novamente deixou sua marca neste sábado, mas seu gol não foi suficiente para o Everton, que foi derrotado por 3 a 2, de virada, pelo Millwall, fora de casa, no estádio The Den, no sul de Londres, e acabou sendo eliminado da Copa da Inglaterra. O atacante brasileiro abriu o placar no final do primeiro tempo em finalização de fora da área, contando com fa...