Esporte Ricciardo supera problema no motor, segura Vettel e vence GP de Mônaco Australiano teve final de semana "perfeito" em Mônaco e sobe para a 3ª colocação na classificação geral

Depois de dominar todos os treinos, o australiano Daniel Ricciardo manteve a primeira colocação após a largada e deu a impressão que ganharia com folga o GP de Mônaco de Fórmula 1 neste domingo. No entanto, o carro teve problema de potência a partir da metade da prova e o piloto da Red Bull passou sufoco para conter as investidas do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. ...