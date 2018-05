Esporte Ricciardo repete domínio e lidera dobradinha da Red Bull no 2º treino em Mônaco Ricciardo nunca venceu o tradicional GP de Mônaco. Em 2017, australiano foi o 3º colocado

Daniel Ricciardo e a Red Bull dominaram o primeiro dia de atividades para o GP de Mônaco, a 6ª das 21 etapas da temporada 2018 da Fórmula 1. Após liderar o primeiro treino livre desta quinta-feira (24) no circuito de rua de Montecarlo, o australiano repetiu o resultado na segunda sessão, sendo o mais rápido de ambas as atividades e sempre em dobradinha com o holandês M...