Esporte Ricciardo mantém domínio, bate recorde da pista e garante a pole no GP de Mônaco O inglês Lewis Hamilton chegou a reclamar de problemas na parte traseira de sua Mercedes durante o Q2, mas conseguiu se manter entre os primeiros

O australiano Daniel Ricciardo segue soberano no circuito de Montecarlo. Depois de liderar as sessões de treinos livres, o piloto da Red Bull também dominou o classificatório e garantiu a pole position neste sábado para o GP de Mônaco de Fórmula 1 com o tempo de 1min10s353. Foi a segunda pole na carreira de Ricciardo, com direito a novo recorde da pista. A outra foi...