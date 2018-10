Esporte Ricciardo desbanca Verstappen e fatura pole no GP do México; Hamilton larga em 3º Com direito ao novo recorde da pista, o australiano cravou sua terceira pole position na carreira

A Red Bull vai largar na frente no GP do México de Fórmula 1, no Circuito Hermanos Rodríguez, neste domingo. Mas não será o holandês Max Verstappen a ostentar a pole position. Após dominar todos os treinos livres do fim de semana, ele foi desbancado pelo companheiro Daniel Ricciardo no treino classificatório, neste sábado. O inglês Lewis Hamilton, que pode sacramentar o...