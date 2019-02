Esporte Ricardo Oliveira faz 2, mas Atlético-MG cede empate ao Danubio no Uruguai Galo fez estreia na Copa Libertadores da América

Com gols de Ricardo Oliveira, o Atlético Mineiro empatou por 2 a 2 com o Danubio, em Montevidéu, nesta terça-feira (5), no jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O resultado deixa o time em vantagem para o confronto de volta, mas pode ser lamentado, pois esteve duas vezes em vantagem no placar. Superior tecnicamente ao Danúbio, o Atlético-MG...