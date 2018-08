Esporte Ricardo Oliveira decide contra ex-clube e Atlético-MG vence o Santos por 3 a 1

O Atlético Mineiro derrotou o Santos por 3 a 1 neste domingo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O resultado encerra sequência negativa do time mineiro de dois jogos sem vencer, enquanto a equipe santista, há duas semanas treinada por Cuca, vai completar, nesta segunda-feira, dois meses sem vencer nenhuma partida. O Atlético-MG fez o primeiro gol do jogo...