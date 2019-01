Esporte Ricardo Goulart tem previsão de estreia para o fim de fevereiro

O atacante Ricardo Goulart, do Palmeiras, treinou no gramado na tarde desta quinta-feira (17). Anunciado na terça-feira como reforço do clube para 2019, o jogador tenta se recuperar de uma cirurgia no joelho direito realizada em outubro antes de estrear pela equipe. A tendência é que sua primeira partida pelo time paulista seja apenas no fim de fevereiro. O técnico Luiz Felip...