Esporte Ricardo Goulart participa de treino com elenco do Palmeiras

O atacante Ricardo Goulart foi a atração desta terça-feira no treino do Palmeiras na Academia de Futebol. Em uma tarde marcada pela multa aplicada a Deyverson, o reforço trabalhou junto ao elenco e avançou no processo de recuperação de uma cirurgia no joelho direito realizada em outubro. A diretoria vai apresentar o atleta em evento nesta quarta, na sede da Faculdade d...