Esporte Ricardo Goulart está próximo de acerto com o Palmeiras, diz vice do Cruzeiro O jogador esteve na Academia de Futebol do Palmeiras para conhecer a estrutura do Centro de Excelência e analisar a possibilidade de fazer a sua recuperação de uma artroscopia no joelho

Ricardo Goulart está próximo do Palmeiras. A revelação partiu de Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro. Ele afirmou que o meia/atacante deve voltar ao futebol brasileiro na próxima temporada e que ele está próximo do time alviverde. A informação foi confirmada pelo Estado. Machado afirma que teve contato com o empresário de Ricardo Goulart, que foi...