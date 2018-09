Esporte Ricardo Gomes deixa o Santos e assume cargo de dirigente no Bordeaux Esta foi a terceira perda no cargo de diretor de futebol do clube paulista só nesta temporada

O Santos confirmou nesta quarta-feira a saída de Ricardo Gomes do cargo de Executivo de Futebol do clube. De acordo com a direção santista, apesar dos esforços ele aceitou uma proposta do Bordeaux, da França, para ser um manager (diretor geral) do time francês. "Ricardo Gomes não é mais o Executivo de Futebol do Santos FC. Apesar dos esforços da diretoria, ele ac...