Esporte Revisões tomaram, em média, só 25 segundos por partida na Copa

Um dos principais temores quanto à utilização do VAR no futebol era sobre o quanto ele atrapalharia na dinâmica da partida, com tempo perdido para revisão de lances pelo árbitro de campo. No entanto, os números apresentados pela Fifa derrubaram essa preocupação. A média de tempo gasto para revisão de jogadas foi de 1min20, considerando as feitas apenas pelo VAR e tamb...