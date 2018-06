Esporte Reuniões do elenco dão união ao grupo do Goiás Jogadores revelam iniciativa de encontros entre eles e com a diretoria para cobrança e apoio mútuos

O ambiente no Goiás, depois de duas vitórias consecutivas, na Série B do Brasileiro, melhorou. Mas a situação, segundo os atletas alviverdes, não vem de agora. Diferentemente das últimas duas temporadas, quando surgiam vários rumores de desunião dentro do elenco, o lema do grupo é o oposto neste ano.Este, inclusive, teria sido o principal fator que levou o alviverde a cons...