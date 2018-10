Esporte Retrospecto recente anima Vila Nova para jogo contra o Boa

O Vila Nova enfrenta o Boa Esporte, no sábado, às 16h30, no Estádio Serra Dourada, para tentar se aproximar do grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro (G4). O Tigre defende retrospecto recente positivo contra a equipe mineira e tenta não deixar que o favoritismo o atrapalhe.Com 45 pontos conquistados, o time colorado está a três do G4 e busca aproximação a...