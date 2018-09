Esporte Retrospecto em clássicos na temporada é alento para Vila Nova

A Série B está entrando na reta decisiva e o Vila Nova vive momento instável. O colorado soma dois jogos sem vitória - uma derrota e um empate - e deixou de somar pontos que podem fazer falta para o sonho do acesso para a Série A. Para não se distanciar dos times do G4, o colorado terá o clássico contra o Atlético pela frente, sábado (6), no Estádio Antônio Accioly. No ...