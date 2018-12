Esporte Retrospectiva do Goiás: fim do martírio da Série B após tetra e boa campanha na Copa do Brasil

Após mais um fracasso em 2017, sem o acesso à elite, apesar do título estadual, o Goiás começou 2018 em reformulação. Quem começou como técnico foi Hélio dos Anjos, que havia livrado o time do rebaixamento à Série C em 2017. No elenco, o time resolveu apostar em alguns destaques da Segundona, como o zagueiro Eduardo Brock, além de jogadores como o volante João Afonso e...