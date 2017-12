Retrospectiva 2017: sem final no Estadual, rebaixado no Nacional

Depois de um ano só de alegria em 2016, a temporada 2017 do Atlético não terminou com um sabor especial, mas foi de muito aprendizado. No Estadual, o time que estava acostumado a decidir, voltou a decepcionar e caiu na semifinal. Na Copa do Brasil, a equipe caiu nas oitavas de final e, na Série A do Brasileiro, veio a tragédia - a queda para a Série B e o fim da competição como lanterna.

Em 2018, o Dragão quer fazer diferente e já busca manter a base para pensar no objetivo de retornar à elite do futebol nacional.

Relembre os principais momentos do rubro-negro em 2017:

O Atlético começou o ano com dificuldades para manter os jogadores campeões da Série B. A diretoria não conseguiu e apenas três titulares permaneceram. Além disso, um problema extracampo atrapalhou o início de 2017 - o sumiço do técnico Marcelo Cabo, que ficou quase 40 horas desaparecido e foi encontrado em um motel. Mesmo com um clima ruim, o treinador se manteve no cargo.

O Atlético oscilou no Estadual e terminou a fase de classificação em 2º do Grupo B. Durante o Goianão, os torcedores rubro-negros tiveram uma injeção de animo com a contratação do atacante Walter, que só poderia estrear no Brasileiro, mas vinha com o status de principal reforço.

Sem Walter para o Estadual, o rubro-negro sucumbiu já na semifinal, diante do Goiás. Perdeu o primeiro jogo por 2 a 1 e empatou o outro por 0 a 0. Pelo terceiro ano consecutivo, o Atlético estava fora da decisão.

Assim como em 2016, o Atlético teve um tempo maior para se preparar para o início do Brasileiro, mas dessa vez não deu certo. O time não deu liga e logo na estreia acabou goleado pelo Coritiba, por 4 a 1.

O mês de maio não foi generoso com o Dragão. Na Copa do Brasil, o time enfrentou o Flamengo e acabou eliminado. Na Série A, os goianos voltaram a enfrentar os cariocas e novamente foram derrotados. O Atlético também perdeu para Corinthians e Bahia na sequência.

Os resultados ruins culminaram na demissão de Marcelo Cabo, no começo de junho. O time só venceu na rodada seguinte, sob o comando do interino João Paulo Sanches, que logo foi substituído por Doriva.

Quem também foi preterido na equipe foi Walter, que não estava conseguindo render, principalmente por causa do peso. Em junho, o jogador foi afastado por duas semanas para tentar emagrecer.

Se o rubro-negro não conseguia engrenar, o atacante Everaldo estava voando. Despertou o interesse do futebol mexicano e, em julho, o artilheiro do time foi vendido, criando um caixa no Atlético, que iria ao mercado para tentar se recuperar na Série A, já que havia ficado praticamente todo o campeonato na zona do rebaixamento.

Doriva também não resistiu com o aproveitamento que tinha, de apenas 16%. João Paulo Sanches voltou a assumir o cargo e, em agosto, começou a colocar ordem na casa. Após uma das piores viradas de turno da história, o 2º turno começou dando esperanças ao torcedor, principalmente após a vitória sobre o líder Corinthians, fora de casa, por 1 a 0.

A situação se complicou após o time passar praticamente o mês de outubro inteiro sem vencer. O time passou sete partidas sem vitória, o que afastou o rubro-negro dos concorrentes que estavam brigando contra o rebaixamento. Com poucas chances de permanência, a diretoria começou a afastar jogadores que não iriam permanecer, como o volante Paulinho e o atacante Walter.

O calvário atleticano na Série A terminou na 36ª rodada, quando o time empatou com a Chapecoense por 1 a 1 e acabou rebaixado. Ao final da Série A, o time terminou na 20ª colocação, com 36 pontos. Ao todo, o rubro-negro ficou 37 rodadas dentro da zona do rebaixamento.

O Dragão terminou a temporada com 15 vitórias, 15 empates e 26 derrotas em 56 jogos. Foram 60 gols marcados e 73 sofridos.

Confirmando o ditado "azar no jogo, sorte no amor", quem se deu bem no fim do ano foi o atacante Walter, que se casou com a estudante de Direito Inglid Lima em uma festa de gala em Goiânia. O jogador não tem destino definido até agora, véspera do início da pré-temporada no Brasil. O atacante tem contrato com o Porto, de Portugal.