Retrospectiva 2017: o ano em que o Vila Nova chegou, mas não levou

Em 2017, o Vila Nova disputou com força suas principais competições, mas não conseguiu alcançar seus objetivos. Durante a temporada, a equipe colorado conseguiu render mais do que o esperado, principalmente na Série B. Porém, alguns problemas atrapalharam o Tigre.

Para 2018, a diretoria colorada terá de mostrar eficiência, já que o time não conseguiu manter a base da equipe e o dinheiro novamente deve ser contado dentro do clube. Algumas renovações foram acertadas, mas os principais destaques do clube na disputa da Série B deixaram o OBA.

Relembre os principais momentos colorados em 2017:

O começo do ano foi bastante movimentado. O time teve problemas com o atacante Moisés, que ameaçou levar o clube na Justiça, cobrando salários atrasados. Com a situação resolvida, o Vila bombou na mídia após anunciar o amistoso contra o Flamengo e não decepcionou. Em um Serra Dourada lotado, venceu pelo placar de 2 a 1, dando indícios de que o time iria dar trabalho.

O amistoso contra os cariocas animaram os colorados, que começaram o Estadual a todo vapor, com uma vitória em cima do Atlético, que vinha do título da Série B em 2016. O time parecia ter dado liga e ficou por oito rodadas na liderança geral do Goianão.

Em meio ao Estadual, começou a disputa da Copa do Brasil. Na primeira partida, o Vila Nova teve dificuldades para se classificar diante do Fast/AM.

Com a grande quantidade de jogos, o time começou a sentir e o rendimento caiu. Em março, a equipe colorada teve de lidar com uma pequena crise. Primeiro foi eliminado pelo Vasco, na Copa do Brasil, com uma falha do garoto Brunão. Depois, em uma partida no OBA, o treinador da equipe, Mazola Júnior, discutiu com os torcedores colorados e, para piorar, o time foi goleado pelo Goianésia, por 5 a 1, na rodada seguinte. A desconfiança começou a pairar no clube.

O Vila se classificou para a fase final do estadual e tinha o melhor time da 1ª fase, a Aparecidense, pela frente na semifinal. O colorado se superou e eliminou o adversário, voltando à final do Estadual após 12 anos. Porém, a decisão não foi como o torcedor imaginava. Logo na primeira partida, uma derrota por 3 a 0 esfriou os ânimos. A vitória praticamente deu o título ao Goiás. No último jogo, outra derrota para o rival, desta vez por 1 a 0.

O vice no Estadual mudou o planejamento da diretoria, que demitiu Mazola Júnior e contratou Hemerson Maria. Além disso, o clube foi ao mercado buscar nomes para reforçar a equipe. A mudança deu certo e o time começou bem a Série B. Com uma equipe forte na defesa e decisiva no contra-ataque, o colorado chegou ao G4, principalmente por conta dos gols do meia Alan Mineiro.

Em junho, o clássico contra o Goiás prometia, já que as duas equipes estavam dentro do G4. No final, somente os colorados sorriram, com uma vitória por 2 a 0. O lado ruim ficou por conta do da briga entre as duas torcidas, o que culminou na perda de quatro mandos de campo para os vilanovenses.

Com a equipe bem na Série B, alguns jogadores foram sondados e, por pouco, o time não perdeu o principal jogador, Alan Mineiro, que recebeu proposta para jogar no Botafogo. Porém, o meia preferiu ficar. Com suas principais armas, o Vila enfrentou o Inter e venceu por 2 a 1, com gol no final do jogo.

O 1º turno foi melhor que o esperado. O time terminou dentro do G4 e não perdeu para nenhum concorrente direto. Porém, o 2º turno não foi tão bom. A equipe até começou bem, e a volta da torcida em agosto também deu uma ajuda, mas o grupo não conseguiu corresponder.

O Vila permaneceu dentro do G4 durante a maior parte da competição, mas começou a cair no momento mais importante, a reta final. Em outubro, o Tigre viveu o seu pior momento, passou seis partidas sem vencer, o que tirou as chances de acesso e fez com que o colorado repetisse o mesmo filme de 2008, quando o time, também na reta final, não conseguiu o acesso para a Série A.

O capítulo final do sonho de acesso foi na penúltima rodada, quando o Vila Nova voltou a vencer na Série B. Mas os outros resultados tiraram as chances do Vila Nova, que terminou a Série B em 7º, com 58 pontos.

Em 2017, o Tigre disputou 60 partidas - venceu 23, empatou 20 e perdeu 17. Foram 63 gols marcados e 57 sofridos.

A melhor notícia em novembro foi a renovação com o técnico Hemerson Maria, que conseguiu tirar o máximo do time na temporada e ficou marcado pelas frases de efeito no discurso.

Em dezembro, a maioria dos jogadores titulares saiu da equipe. O presidente Ecival Martins foi aclamado para seguir no comando do Tigre por mais dois anos.