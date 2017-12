Retrospectiva 2017: Goiás é tri estadual, mas tem crise política e luta contra queda

O Goiás começou 2017 com o discurso de que não iria repetir 2016. Ao final do ano, no entanto, os erros foram os mesmos. A temporada foi para o torcedor esmeraldino riscar da agenda. O melhor momento foi a conquista do título estadual, mas o ano teve mais pontos negativos do que positivos - contratações que não deram certo, brigas internas, perda de mando de campo, mudanças de treinadores, renúncia do presidente e briga contra o rebaixamento.

Para 2018, o discurso é o de que tudo vai mudar e o time chegará para brigar pelo acesso à Série A, agora com uma nova diretoria, que promete mudanças.

Relembre os principais momentos do Goiás em 2017:

Depois do fracasso em 2016, o Goiás começou o ano reformulando o elenco e apostava em Walter como a grande esperança do time, além, é claro, da manutenção da comissão técnica, com Gilson Kleina. O time, que tinha Harlei Menezes na gestão, não poupou esforços e foi atrás dos principais destaques do ano anterior.

Porém, dentro de campo a equipe não conseguiu empolgar. Mesmo vencendo algumas partidas, o Goiás não tinha uma cara. Os problemas internos voltaram a se repetir em 2017. O primeiro deles foi no final de fevereiro, com a principal estrela do time, Walter, que, em um treino, antes do duelo contra o Rio Verde, agrediu o goleiro Matheus. A situação para o jogador ficou insustentável. No começo de março, o jogador rescindiu o contrato com o esmeraldino.

O mês de março também guardava outras surpresas negativas para o Goiás. Após a saída de Walter, quem deixou o elenco foi o gestor de futebol, Harlei Menezes, depois que áudios em que criticava o presidente Sergio Rassi vazaram. Quem também deixou o clube foi o treinador Gilson Kleina, que recebeu proposta e foi para a Ponte Preta. O treinador do Sub-20, Silvio Criciúma, assumiu.

Se os bastidores do time estavam movimentados, dentro de campo, a equipe continuava em banho-maria. No Estadual, conseguiu se classificar para a fase final, mesmo após alguns tropeços. Na Copa do Brasil, o time conseguiu chegar até a 4ª fase, na qual foi eliminado pelo Fluminense. Na reta final do Goianão, o time despachou o Atlético na semifinal e, na decisão, desbancou o Vila Nova, conquistando o tricampeonato goiano, o 27º título estadual do clube.

Após o título goiano, quem assumiu o comando esmeraldino foi Sérgio Soares, que havia sido contratado em abril, mas só começou a comandar o time em maio. Com um estilo diferente, o treinador não durou muito no cargo e logo foi despedido - comandou o Goiás em apenas quatro jogos.

Quem voltou foi novamente Sílvio Criciúma, que viveu outro bom momento no comando do clube, chegando a entrar no G4 da Série B. Mas a derrota no clássico diante do Vila Nova por 2 a 0, no dia 24 de junho, foi um desastre na Serrinha. O clube, depois disso, começou a flertar com a zona de rebaixamento e trocou de novo de treinador - foi a vez de Argel Fucks assumir o barco.

O clássico também foi marcado por uma briga entre torcedores esmeraldinos e colorados, o que acarretou em uma suspensão para os dois times. O Vila perdeu quatro mandos de campo, e o Goiás perdeu cinco, nos quais teve de jogar com os portões fechados.

O agosto esmeraldino foi tenebroso. A má fase do time dentro de campo chegou até o presidente do Goiás, Sergio Rassi, que não aguentou o momento e se afastou do cargo. De quebra, Argel Fucks foi demitido por Marcelo Almeida, vice que assumiu a presidência, e Sílvio Criciúma foi quem assumiu o time pela terceira vez no ano.

O pior ocorreu no dia 26 de agosto, quando um grupo de torcedores invadiu o centro de treinamento, vandalizou o local e ainda agrediu o zagueiro Bruno Aguiar.

A campanha não melhorou e o time entrou de vez dentro da zona de rebaixamento. Com isso, foi a vez do diretor de futebol, Osmar Lucindo, pedir para sair.

As coisas começaram a mudar no final de setembro, quando o clube anunciou a volta de Hélio dos Anjos e, logo em sua estreia, o comandante mostrou que conhece bem o Goiás e conseguiu vencer. Porém, após uma sequência boa de jogos sem derrota, o time voltou a brigar contra o rebaixamento e só se salvou na penúltima rodada.

O alviverde terminou a Série B na 14ª colocação, com 45 pontos. Na temporada, disputou 62 partidas - venceu 24, empatou 17 e perdeu 21. Marcou 75 gols e sofreu 71.

Em dezembro, Marcelo Almeida foi eleito presidente e irá comandar o clube nos próximos três anos. Quem voltou ao alviverde foi Harlei Menezes, que será o braço direito do presidente. Na direção de futebol, quem assumiu foi Túlio Lustosa, que, ao lado de Hélio dos Anjos, tem a responsabilidade de montar o elenco de 2018.