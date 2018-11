Esporte Responsável direto por 10 gols, meia quer dar alegria final ao torcedor

O meia João Paulo é um dos destaques do Atlético na temporada - são sete gols e três assistências com a camisa do Dragão. O bom rendimento pode dificultar a permanência do atleta no clube, já que ele está emprestado pela Tombense. “Não sei como vai ficar minha situação, mas estou muito feliz aqui, tenho um bom ambiente e todos me respeitam”, disse o meia. Apesar d...