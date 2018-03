Resistência parisiense

Chegou a hora de o Paris Saint-Germain alcançar as suas grandes expectativas e atingir a glória na Liga dos Campeões da Europa ao eliminar o Real Madrid mesmo sem poder contar com Neymar. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, com o PSG em desvantagem após capitular nos minuto finais do jogo de ida, sendo b...