Esporte Renovada e sem Messi, Argentina goleia o Iraque antes de enfrentar o Brasil Sem grandes figurões e estrelas carimbadas, seleção argentina impõe seu jogo e vence facilmente a seleção iraquiana. Lautaro Martinez é um dos melhores em campo

Uma renovada seleção argentina entrou em campo nesta quinta-feira (11) para encarar o Iraque, em amistoso realizado na cidade de Riad, e goleou por 4 a 0. Mesmo com uma equipe bastante renovada e sem contar com Lionel Messi, os argentinos não tiveram qualquer dificuldade para derrotar o adversário antes do encontro com o Brasil. Ainda juntando os cacos pela decepc...