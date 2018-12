Esporte Renovações dão ao elenco esmeraldino mais 2 volantes Clube renova com Gilberto Júnior e João Afonso e chega a seis jogadores para a posição em 2019

Dezoito dias após o fim da Série B do Brasileiro, o Goiás oficializou o primeiro resultado de sua movimentação em busca de reforços para a temporada 2019. Por meio das redes sociais, o clube confirmou as renovações de contrato dos volantes Gilberto Júnior e João Afonso até o fim do ano que vem. Assim, o torcedor vive a expectativa de que a diretoria esmeraldina anuncie m...