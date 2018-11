Esporte Renovação do treinador entra na pauta

Com o objetivo principal conquistado, uma das grandes dúvidas na cabeça do torcedor passa a ser a permanência de Ney Franco. O trabalho do treinador à frente do clube é incontestável. O técnico assumiu na 5ª rodada, com o Goiás com apenas 1 ponto na Série B, e levou o clube à conquista do acesso. Com a eliminação na Copa do Brasil, o treinador pôde pensar apenas em subir...