Esporte Renato Kayzer fala sobre possível transferência: “Estou focado aqui" Dragão está na 8ª colocação, com 53 pontos e pouca probabilidade de acesso

Com campanha irregular ao longo da Série B do Brasileiro, o Atlético chega para os dois últimos jogos da competição com chances mínimas de acesso. Entretanto, apesar do ano mediano, o clube teve aspectos positivos. Um deles foi Renato Kayzer. O jovem de 22 anos é um dos artilheiros do Dragão na temporada e acumulou boas atuações. Justamente pelo ano bom, já existe...