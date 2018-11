Esporte Renato Kayzer diz que sonho do acesso do Atlético continua vivo

São reduzidas as chances de um acesso do Atlético à elite, mas o sonho não acabou para Renato Kayzer, um dos goleadores do Dragão na Série B - já tem sete gols, ao lado de João Paulo e Júlio César. Para ele, enquanto houver algum tipo de chance, o time tem de buscá-la. “Estamos sonhando com esse acesso. Nós temos de trabalhar, até o fim, em busca disso”, disse o atacante...