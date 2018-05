Esporte Renato Kayser estreia e briga por vaga no time titular

O meia-atacante Renato Kayzer entrou aos 20 minutos do segundo tempo no empate por 0 a 0 com o Londrina, na sexta-feira. Estreante no Atlético, o jogador deixou boa impressão, foi elogiado pelo técnico Claudio Tencati e já deve ser titular sábado, diante da Ponte Preta – o jogo, que seria em Campinas, foi transferido para Bragança Paulista (SP), no Estádio Nabi Abi Che...