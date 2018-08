Esporte Renato Kayser acredita que está muito cedo para Atlético pensar em acesso O Dragão terminou o primeiro turno na 4ª colocação, com 30 pontos

O Atlético entrou na zona de classificação para a Série A na última rodada do primeiro turno, porém o fato não empolga o grupo, que quer manter os pés no chão. O Dragão possui 30 pontos e ocupa a 4ª colocação. O time só havia ficado dentro do G4 na primeira rodada, quando foi o terceiro. "É bom fechar o primeiro turno e ver que fizemos um bom trabalho, mas o ...