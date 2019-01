Esporte Renato Gaúcho terá que passar por cirurgia para correção de problema no coração Técnico do Grêmio tem patologia há quatro anos e que pode evoluir para uma arritmia cardíaca. Previsão de retorno aos campos é incerta

O técnico de futebol Renato Portaluppi, mais conhecido como Renato Gaúcho, será submetido a uma cirurgia, às 7h deste sábado (5), em Porto Alegre, capital gaúcha, para a correção de um problema no coração. De acordo com Paulo Rabaldo, médico do Grêmio, clube em Renato Gaúcho trabalha, o treinador tem uma patologia conhecida como fibrilação atrial do atleta, comum ...