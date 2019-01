Esporte Renato Gaúcho passa bem após cirurgia no coração e pode ter alta na segunda Técnico e ídolo do Grêmio ficará em observação na UTI por 24 horas

O técnico Renato Gaúcho foi submetido neste sábado a um cirurgia em Porto Alegre para corrigir uma arritmia cardíaca, que é uma alteração no ritmo cardíaco. O técnico e ídolo do Grêmio ficará em observação na UTI do Hospital Moinhos de Vento por 24 horas e há a expectativa de que ele receba alta na segunda-feira. Isso porque a previsão é de que Renato seja transf...