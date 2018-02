Renato Gaúcho exalta jogadores do Grêmio após título: "Aprenderam a gostar de ganhar"

O técnico Renato Gaúcho celebrou a conquista do título da Recopa Sul-Americana, assegurado pelo Grêmio na noite de quarta-feira (21), quando o time superou o Independiente na disputa de pênaltis, após empate por 0 a 0. Campeão pela terceira vez em pouco mais de um ano - também levou a Copa do Brasil no fim de 2016 e a Copa Libertadores em 2017 -, o treinador exaltou o elenco da equipe gaúcha, que está fazendo história.



"São 18 meses e três títulos. Isso é muita coisa. A cada três, quatro meses, este grupo entra na história do clube. História só faz quem é campeão. Eles nunca me deram problema, é um grupo merecedor por tudo que faz no dia a dia. Aprenderam a gostar de ganhar", afirmou Renato, que brincou: "Eu estou meio cansado de dar volta olímpica".



Posteriormente, porém, o treinador garantiu seguir com fome de títulos, para ampliar os seus feitos na história gremista. "Eu quero aumentar o meu currículo, meu nome na história do clube, ganhando títulos. Eu sempre almejo mais. Na nossa próxima partida, temos que buscar a vitória, a classificação e depois o título do Gauchão A semana que vem tem Libertadores. Temos um grupo bom", comentou.



Após empate por 1 a 1 na Argentina, o Grêmio não conseguiu furar o bloqueio defensivo do adversário em Porto Alegre, não saindo do 0 a 0 na noite de quarta. Renato assegurou que não estava preocupado para a disputa de pênaltis, pois o time se preparou para a situação e ele já contava com a participação decisiva de Marcelo Grohe, que defendeu um pênalti.



"O mais importante foi que desde domingo, a equipe treinou pênaltis. Treinamos na segunda, na terça também. Eles treinaram e bateram bem. Quanto aos pênaltis, eu estava tranquilo. Eles iam bater bem e acima, de tudo, tínhamos o Marcelo. Eu falei para eles que ele ia segurar pelo menos um. Foi o que aconteceu", disse.



Em busca da recuperação no Campeonato Gaúcho, torneio em que está na última posição, o Grêmio voltará a jogar no sábado, quando atuará novamente em casa, diante do Novo Hamburgo.