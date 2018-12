Esporte Renato diz que adiou 'sonho' de comandar o Fla: 'Tenho muito a ganhar no Grêmio' O treinador assinou a renovação com o clube gaúcho até o final de 2019

Um dia depois de encerrar a longa novela sobre seu futuro e assinar a renovação contratual por uma temporada com o Grêmio, o técnico Renato Gaúcho explicou nesta sexta-feira (30) os motivos que o levaram a permanecer no clube. O treinador admitiu que recebeu proposta do Flamengo, além de outros clubes, mas negou que tenha ficado insatisfeito com o desenrolar da negociação c...