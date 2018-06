Esporte Renato Cajá prefere jogar no Olímpico e pede apoio da torcida esmeraldina para os próximos jogos O alviverde, que ocupa a 15ª colocação, com 12 pontos, volta a campo na próxima terça-feira (26), diante do CRB

Diante do Juventude, na última quinta-feira (21), o Goiás não conseguiu repetir as boas atuações que vinha tendo nos últimos jogos e acabou empatando em 1 a 1. Para a sequência da Série B, o esmeraldino tem um confronto direto para fugir do Z4, já que enfrenta o CRB, que está na parte de baixo da tabela, no estádio Olímpico, na terça-feira (26). Para manter...