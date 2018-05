Esporte Renato Cajá diz que últimas atuações do Goiás foram pífias Com apenas 1 ponto conquistado, o esmeraldino amarga a 18ª colocação na Série B

Contratado para a disputa da Série B, Renato Cajá está prestes a fazer sua estreia pelo clube. O meia, que ficou à disposição do interino Augusto César diante do Fortaleza no banco de reservas e não entrou no jogo, deve fazer sua estreia na próxima sexta-feira (18) contra o Guarani. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (15), Cajá comentou sobrou o iníc...