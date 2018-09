Esporte Renato Cajá desfalca Goiás contra o Paysandu Com dores no joelho, meia sequer viaja com a delegação para Belém

O meia Renato Cajá é mais um desfalque que o técnico Ney Franco terá para o jogo contra o Paysandu, nesta sexta-feira (28), na Curuzu. Com dores no joelho, o jogador se quer viajou com a delegação para Belém. Cajá é o quarto desfalque do alviverde para o duelo válido pela 29* rodada da Série B. Os atacantes Michael e Tiago Luís e o zagueiro David Duarte também não en...