Esporte Renato Augusto treina com a seleção e afasta chance de corte da Copa do Mundo O jogador deve ir para o banco de reservas na partida contra a Áustria, mas não deve ser aproveitado

O meia Renato Augusto praticamente afastou a possibilidade de ser cortado da seleção brasileira ao participar de parte do treino na tarde desta quinta-feira (7), no CT do Tottenham. O jogador teve sensível melhora das dores no joelho esquerdo, fez mais uma sessão de fisioterapia pela manhã, de cerca de 1h30, e à tarde foi autorizado pelo médico Rodrigo Lasmar e pelo f...